21.10.2020, 18:32
Клиент расплатился фальшивой купюрой в таллиннском такси
Пыхьяская префектура Департамента полиции и погранохраны сообщила сегодня о случае использования в Таллинне поддельной денежной купюры.
Пыхьяская префектура Департамента полиции и погранохраны сообщила сегодня о случае использования в Таллинне поддельной денежной купюры.
Согласно поступившему в понедельник в полицию сообщению, клиент одного из столичных такси расплатился за услугу наличными.
Водитель такси дал клиенту сдачи 45 евро, но позже обнаружил, что деньги, которые он получил от пассажира, были не настоящими.
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