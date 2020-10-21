Клиент расплатился фальшивой купюрой в таллиннском такси

Согласно поступившему в понедельник в полицию сообщению, клиент одного из столичных такси расплатился за услугу наличными.

Водитель такси дал клиенту сдачи 45 евро, но позже обнаружил, что деньги, которые он получил от пассажира, были не настоящими.