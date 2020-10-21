21.10.2020, 18:32

Клиент расплатился фальшивой купюрой в таллиннском такси

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EST 22
100-eurone
100-euroneFoto: Anni Õnneleid

Пыхьяская префектура Департамента полиции и погранохраны сообщила сегодня о случае использования в Таллинне поддельной денежной купюры.

Согласно поступившему в понедельник в полицию сообщению, клиент одного из столичных такси расплатился за услугу наличными.

Водитель такси дал клиенту сдачи 45 евро, но позже обнаружил, что деньги, которые он получил от пассажира, были не настоящими.

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