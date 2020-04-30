Киберпреступники выманили у жителя Эстонии 3200 евро

29 апреля полиция возбудила уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за мошенничество. По предварительной информации, торговая интернет-платформа создала у гражданина Эстонии ложное представление о возможности заработать: ему предложили при посредничестве маклера совершать якобы прибыльные сделки на валютных рынках.

Пострадавший предоставил удаленный доступ к своему компьютеру посредством программы TeamViewer и перевел торговой платформе платежами по карточке 3290 евро. В дальнейшем деньги снять с платформы оказалось невозможным, хотя оттуда по-прежнему требуют платежей под различными предлогами.