Кибермошенники используют возможность облапошить обучающихся и работающих на дому

Как полиции, так и отделу CERT-EE Департамента государственной инфосистемы за последние пару недель поступила информация о нескольких случаях, когда кибермошенники использовали ситуацию с коронавирусом и пытались заманить в ловушку обеспокоенных ситуацией или просто недостаточно осведомленных о рисках киберпространства людей.

К примеру, распространяются письма, маскирующиеся под официальные сообщения Департамента здоровья и содержащие линк на мошенническую программу, у добросовестных пользователей мошенники просят сделать пожертвования на борьбу с коронавирусом, а в действительности под этим предлогом хотят получить доступ к личным данным человека. Часто людям звонят по телефону, также желая получить доступ к банковским данным человека.

Было бы хорошо, если бы находящиеся сейчас дома школьники старших классов поделились с окружающими их пожилыми людьми своими знаниями в области кибербезопасности.

В то же время каждый человек должен помнить об их основах:

- используйте двухэтапную аутентификацию;

- используйте антивирусные программы;

- делайте все необходимые обновления;

- не открытвайте линки и приложения в электронных письмах, которых вы не ждали;

- не сообщайте никому данные своей банковской карты и о своем финансовом положении;

- если предложение слишком хорошо, чтобы быть правдой, то, по всей видимости, вы имеете дело с мошенничеством.