Керсти Кальюлайд смягчила наказание для отбывающей срок за мошенничество матери троих детей

34-летняя Реэна Вайкла была осуждена в марте 2016 года. При назначении срока суд руководствовался тем, что ранее женщина уже как минимум два раза наказывалась за подобные преступления, но как матери трех маленьких детей ей предоставлялась отсрочка.

Согласно обвинению, Вайкла убеждала семейных врачей выписывать отпускающиеся по рецепту психотропные препараты. Для этого она использовала данные как минимум 50 разных человек. Всего на основании выписанных рецептов было приобретено 295 упаковок, то есть 5890 таблеток.

Президент сократила назначенное Вайкла наказание до шести лет, и теперь женщина может выйти досрочно. Решение относительно этой возможности будет принимать суд.