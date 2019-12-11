Керсти Кальюлайд о пожаре с трагическими последствиями: после таких новостей день начинается со слезами

"Читая такие новости, день начинается со слезами. Мои искренние соболезнования близким и всем, кого коснулось это несчастье", - написала президент ЭР.

"Рождественские праздники приближаются. Уважаемый жители, если вы знаете кого-то из своих близких, друзей или знакомых, у кого еще нет дома датчиков задымленности, положите эти устройства им под елку или в подарочную коробку!"

Вчера поздно вечером в районе Ихасте в Тарту загорелся двухэтажный жилой дом, в результате чего погибли пять человек, трое из которых — дети.

Сообщение о пожаре на улице Койдутяхе в Тарту поступило в Центр тревоги 10 декабря в 23:58.Прибывшие на место за шесть минут спасатели команды Аннелинна обнаружили, что здание полностью охвачено огнем и сразу войти в него не представляется возможным.

Причины и обстоятельства случившегося выясняют полиция и прокуратура.