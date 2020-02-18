Кассация отклонена: обвинительный приговор серийному убийце Юрию Устименко вступил в законную силу(1)
Обвинительные приговоры Юрию Устименко и Николаю Лиличкину по делу о нападении на тюремного охранника вступили в законную силу.
Обвинительные приговоры Юрию Устименко и Николаю Лиличкину по делу о нападении на тюремного охранника вступили в законную силу.
Приговоры вступили в законную силу накануне, когда Государственный суд не принял в производство кассационные жалобы обвиняемых, пишет RusErr.
Тартуский уездный суд еще 6 мая прошлого года приговорил Юрия Устименко, отбывающего пожизненное заключение, к восьми годам лишения свободы за нападение на охранника тюрьмы. Проходившего по тому же делу Николаю Лиличкину, отбывающему срок за стрельбу по полицейскому, приговорили к двум годам и 11 месяцам тюрьмы за подстрекательство к убийству.
20 ноября 2019 года это решение оставил в силе и Тартуский окружной суд.
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