01.11.2019, 08:13

КаПо задержала судью по подозрению в вымогательстве взятки и неоднократном взяточничестве

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Ringmaa kohtuotsus-8
KohtupinkFoto: Ilmar Saabas

31 октября сотрудники Полиции безопасности задержали судью Тартуского уездного суда по подозрению в вымогательстве взятки и неоднократном взяточничестве, а также предоставлении ложных данных и незаконной передаче личных данных.

Новость будет дополнена.

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