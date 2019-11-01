КаПо задержала судью по подозрению в вымогательстве взятки и неоднократном взяточничестве(54)
В четверг, 31 октября, сотрудники Полиции безопасности (КаПо) задержали судью Тартуского уездного суда по подозрению в вымогательстве взятки и неоднократном получении взятки, а также предоставлении ложных данных и незаконной передаче личных данных.
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