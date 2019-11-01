01.11.2019, 08:13

КаПо задержала судью по подозрению в вымогательстве взятки и неоднократном взяточничестве

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EST 30
Ringmaa kohtuotsus-8
KohtupinkFoto: Ilmar Saabas

В четверг, 31 октября, сотрудники Полиции безопасности (КаПо) задержали судью Тартуского уездного суда по подозрению в вымогательстве взятки и неоднократном получении взятки, а также предоставлении ложных данных и незаконной передаче личных данных.

Судье предъявили подозрение в совершении преступлений, которые квалифицируются по пункту 1, 2 части 2 статьи 294, части 2 статьи 280 и части 2 статьи 1571 Пенитенциарного кодекса.

Статьи обозначают неоднократное получение и вымогательство взятки, а также предоставление ложных данных и незаконное обнародование личных данных особого рода, данных о совершении преступления или становлении его жертвой.

Также задержаны еще три человека. Двух из них подозревают в даче взятки и одного — в связанных с предоставлением ложных данных преступлениях.

Уголовное производство проводит Департамент полиции безопасности под руководством Госпрокуратуры.

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