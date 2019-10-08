КаПо задержала подозреваемых в незаконном обращении с большим количеством взрывчатки

35-летнему и 29-летнему мужчинам было предъявлено подозрение в незаконном обращении со взрывчатым веществом и взрывным устройством или его существенной частью и боеприпасами в крупных размерах.

КаПо напоминает, что если вы подозреваете незаконное обращение во взрывчатым веществом (например, кто-то нашел где-то взрывчатку или снаряд), то об этом следует сразу сообщить по номеру 112.

С целью информирования людей о связанных с оружием обязательствах и уменьшения количества незарегистрированных боевых средств, в октябре полиция проводит кампанию по добровольной сдаче оружия, призванной увеличить чувство безопасности в обществе.

В рамках кампании каждый человек может добровольно сдать находящееся в его незаконном владении огнестрельное оружие, взрывное устройство или его существенную часть, боеприпасы или взрывчатое вещество. В этом случае от уголовной ответственности он освобождается.

За незаконное обращение со взрывчатым веществом и взрывным устройством или его существенной частью и боеприпасами в крупных размерах предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.