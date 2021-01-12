12.01.2021, 14:43

КаПо проводит обыск в KredEx из-за Porto Franco

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Kredex
KredexFoto: Ilmar Saabas

Полиция безопасности (КаПо) проводит обыск в помещениях целевого учреждения KredEx, которое предоставляет предприятиям кредиты и поручительства.

Как сообщает прокуратура, сегодня сотрудники Полиции безопасности (КаПо) проводят процессуальные действия, связанные с уголовным делом девелоперского проекта Porto Franco.

Детали расследования будут обнародованы на пресс-конференции, которая начнется в 16:00.

Delfi будет вести прямую трансляцию.

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