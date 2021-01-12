КаПо проводит обыск в KredEx из-за Porto Franco

Полиция безопасности (КаПо) проводит обыск в помещениях целевого учреждения KredEx, которое предоставляет предприятиям кредиты и поручительства.
Как сообщает прокуратура, сегодня сотрудники Полиции безопасности (КаПо) проводят процессуальные действия, связанные с уголовным делом девелоперского проекта Porto Franco.
Детали расследования будут обнародованы на пресс-конференции, которая начнется в 16:00.
Delfi будет вести прямую трансляцию.
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