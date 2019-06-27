Камнями на Штромке никто не закидывал? Прокуратура обвиняет Мэри Кросс во лжи о нападении на нее сторонников EKRE(8)
28 ноября прошлого года полиции сообщили, что на пляже Штрооми напали на гулявшую с собакой женщину. Для выяснения обстоятельств происшествия было начато уголовное делопроизводство, в ходе которого выяснили, что такого нападения не происходило. Теперь прокуратура предъявила Мэри Кросс обвинение, так как она выдумала историю с нападением.
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