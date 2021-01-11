Камера слежения за скоростью на Таммсааре теэ за три часа зафиксировала более 1000 нарушений(8)
Центр надзора за дорожным движением напоминает у себя в Facebook о необходимости не превышать максимально разрешенную скорость.
Центр надзора за дорожным движением напоминает у себя в Facebook о необходимости не превышать максимально разрешенную скорость.
”В прошлый четверг на удлинении Таммсааре теэ была установлена мобильная камера слежения за скоростью. За менее чем три часа камера зафиксировала более 1000 нарушителей скоростного режима. При этом некоторые водители превысили разрешенную скорость почти в два раза”, — сообщает центр.
По данным Эстонского фонда дорожного страхования, в 2020 году на участке между железнодорожным переездом на Ярвевана теэ и улицами Рахумяэ/Тонди произошло 189 аварий, и это не окончательные цифры. В 2019 году здесь произошла 241 авария.
Подавляющее большинство ДТП — это наезды сзади и столкновения при перестраивании в другой ряд. Среди причин — как недостаточная дистанция, так и разница в скорости автомобилей.
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