Какая дурость: за ограбление с наживой 134 евро получить пять с половиной лет тюрьмы(1)
Пярнуский уездный суд признал сегодня виновными троих мужчин, которые в ноябре прошлого года ограбили магазин Хяэдемеэсте на сумму 134 евро.
Пярнуский уездный суд признал сегодня виновными троих мужчин, которые в ноябре прошлого года ограбили магазин Хяэдемеэсте на сумму 134 евро.
Двое из этой шайки получили почти по три года лишения свободы, а главарь — Раймонд Лайва — проведет за решеткой пять с половиной лет.
Поздним вечером 29 ноября минувшего года в расположенный в волости Хяэдемеэсте в селе Рейу кафе-магазин зашли двое мужчин в масках, которым удалось забрать из кассы целых 134 евро. Впоследствии выяснилось, что в банде был и третий мужчина.
28-летний Раймон Лайва получил самое суровое наказание, потому что именно он в 2017 году за одну ночь спалил в Ыйсмяэ семь автомобилей.
За содеянное в Ыйсмяэ мужчина не отбыл еще два с половиной года и находился на испытательном сроке. Этот срок и добавили ему в приговор, — всего вышло пять с половиной лет, из которых он отбыл уже 10 месяцев.
Если для совершения поджога в Ыйсмяэ Лайва подписал своего дружка Эркки Пярна, то для налета на магазин в Хяэдемеэсте он подговорил еще двоих: Тийта Пендиса и Фреда-Рене Хабихта. Теперь они должны будут провести в тюрьме по два года и восемь месяцев.
Несмотря на то, что роли у всех были разные: один избивал кассира, другой (Лайва) вытаскивал деньги из кассы, а третий поджидал сообщников в автомобиле, все они получили одинаковое обвинение: ограбление, совершенное группой лиц.
Все трое ранее наказывались в уголовном порядке. Пендиса ранее судили за вождение в нетрезвом виде, а Хабихта — за насилие по отношению к представителю власти. Лайва помимо поджога наказывали дважды за систематическое вождение без прав.
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