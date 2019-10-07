Какая дурость: за ограбление с наживой 134 евро получить пять с половиной лет тюрьмы

Двое из этой шайки получили почти по три года лишения свободы, а главарь — Раймонд Лайва — проведет за решеткой пять с половиной лет.

Поздним вечером 29 ноября минувшего года в расположенный в волости Хяэдемеэсте в селе Рейу кафе-магазин зашли двое мужчин в масках, которым удалось забрать из кассы целых 134 евро. Впоследствии выяснилось, что в банде был и третий мужчина.

28-летний Раймон Лайва получил самое суровое наказание, потому что именно он в 2017 году за одну ночь спалил в Ыйсмяэ семь автомобилей.

За содеянное в Ыйсмяэ мужчина не отбыл еще два с половиной года и находился на испытательном сроке. Этот срок и добавили ему в приговор, — всего вышло пять с половиной лет, из которых он отбыл уже 10 месяцев.

Если для совершения поджога в Ыйсмяэ Лайва подписал своего дружка Эркки Пярна, то для налета на магазин в Хяэдемеэсте он подговорил еще двоих: Тийта Пендиса и Фреда-Рене Хабихта. Теперь они должны будут провести в тюрьме по два года и восемь месяцев.

Несмотря на то, что роли у всех были разные: один избивал кассира, другой (Лайва) вытаскивал деньги из кассы, а третий поджидал сообщников в автомобиле, все они получили одинаковое обвинение: ограбление, совершенное группой лиц.

Все трое ранее наказывались в уголовном порядке. Пендиса ранее судили за вождение в нетрезвом виде, а Хабихта — за насилие по отношению к представителю власти. Лайва помимо поджога наказывали дважды за систематическое вождение без прав.