Как в канун Яанова дня: в воскресенье задержали полсотни пьяных водителей

Согласно свежей дорожной информации, вчера, 10 ноября, произошло одно ДТП, когда в таллиннском городском автобусе упал пассажир. Об угнанных и найденных транспортных средствах информации не поступало. А водителей в состоянии алкогольного опьянения задержали аж 49.

Для сравнения — неделю назад в воскресенье полиция поймала 32 водителя моторных транспортных средств с признаками употребления алкоголя плюс одного водителя в состоянии наркотического опьянения. Две недели назад в воскресенье пьяных водителей было 12.

С начала сентября это был пятый раз, когда за сутки задержали более 40 пьяных водителей. Четыре из них были в выходные дни.

Напротив, 27 августа полиция сообщила, что за минувшие сутки задержали всего одного водителя моторного транспортного средства с признаками употребления наркотиков и одного — с признаками употребления алкоголя.

Как и вчера, много пьяных водителей задержали во время Яанова дня: 23 июня 50, 24 июня 114 и 25 июня 57.

Почти каждую неделю есть день или даже несколько дней, когда на вождении в пьяном виде попадается меньше десяти водителей моторных транспортных средств. Но совсем нуля в этом году не было.