07.02.2020, 20:30

Как агент КаПо уговаривал вице-мэра Тарту принять коньяк: "У нас так везде принято. Или ты инвалид?"


Тоомас Рандло, Ärileht.ee
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Как агент КаПо уговаривал вице-мэра Тарту принять коньяк: "У нас так везде принято. Или ты инвалид?"
Argo Ingver

Из судебных документов по делу бывшего вице-мэра Тарту Артема Суворова явствует, что прокуратуре удалось собрать лишь косвенные доказательства инкриминируемых ему преступлений, а попытка имитации преступления и вовсе не удалась.

30 января вступил в силу оправдательный приговор Суворову, которого обвиняли в неоднократном получении взяток и попытке мошенничества, так как Государственный суд не принял жалобу прокурора к рассмотрению.

Один из эпизодов, который вменяли Суворову, касался якобы полученного им "отката". Утверждалось, что 4 ноября 2015 года вице-мэр получил от своего друга и однопартийца Кайдо Сирге 250 евро за то, что Суворов ходатайствовал о выделении городом баскетбольному клубу Tartu Titans 3000 евро.

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Доказательства этой взятки были очень шаткими и для того, чтобы показать систематическую нечестность Суворова, правоохранители прибегли к имитации преступления.

На арену выходит "имитатор"

В декабре того же года имитатор связался с Суворовым. Он сказал, что руководит в Ида-Вирумаа клубом карате и хочет расширить свою деятельность на Тарту и в рамках этого провести в городе спортивное мероприятие. Попросил у города поддержку. Тогдашний вице-мэр в помощи не отказал.

В феврале 2016 года Тартуский суд дал санкцию на имитацию преступления. Всего между мужчинами произошло 8 встреч, на которых говорили о том, что клубу каратэ нужна помощь. Суворов пытался помощь как мог, позвонил даже в отдел культуры. Но конкретно ходатайством имитатора не заниматься не стал.

В 2016 году имитатор встретился в очередной раз с Суворовым. Он был снабжен бутылкой коньяка и камерой КаПо. Минут двадцать мужчины говорили на разные темы. В конце встречи так называемый ходатай захотел отблагодарить Суворова коньяком, но вице-мэр отказался. Проситель настаивал, но Суворов ответил, что ему неудобно. В конце концов каратист ушел, а бутылка осталась у Суворова в кабинете.

Суворов позже сказал, что он к коньяку не притрагивался, а поставил в общий барный шкаф горуправы.

В конце октября 2016-го между мужчинами вновь состоялась беседа наедине. Опять на ту же тему. Суворов сказал, что пробить поддержку через бюджет будет трудно, но надежда есть.
В конце встречи проситель снова вытащил бутылку коньяка и сказал: "Хорошо. Ну, на здоровье!" Дальнейший диалог заслуживает отдельного внимания.

- Суворов: "Ну.. не надо".

- Имитатор: "Возьми, пожалуйста"

- Суворов: "Для меня это все очень неудобно".

- Имитатор: "У нас это везде принято. ... Или ты инвалид?"

- Суворов: "Нет...как сказать..."

- Имитатор: "Не пьешь, да?"

- Суворов: "Мммм"

В итоге бутылка осталась в кабинете Суворова, а затем он отнес ее домой. В суде обвиняемый утверждал, что держать коньяк в кабинете было неприлично. Но подчеркнул, что до задержания не сознавал, что речь шла о взятке.

Наступил январь 2017. Просителю из бюджета денег не выделили, и он вновь появился в кабинете вице-мэра. Речь зашла о более масштабных соревнованиях, для организации которых требовалась более значительная сумма. Суворов на сей раз обещать ничего не решился.

Встреча подошла к концу, и имитатор достал квадратную коробку, в которой лежали пять 50-евровых подарочных карт от магазина Sportland. "Нет, ну ребята, это уже лишнее", - сказал Суворов. Проситель пояснил, что это от спонсоров, и коробка осталась в кабинете Суворова.

После встречи Суворов нашел мэра Тарту Урмаса Клааса и рассказал о имевшем место случае. В суде Суворов пояснил, что Клаас посоветовал ему успокоиться и вернуть подарочные карты, когда спортивный активист в следующий раз зайдет в гости.

В конце следующей встречи Суворов достал эти карточки и вернул просителю. Сотрудник КаПо стал протестовать, но Суворов напоследок сказал: "У нас так не принято".

Следующая встреча мужчин состоялась уже в суде.

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