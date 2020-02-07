Как агент КаПо уговаривал вице-мэра Тарту принять коньяк: "У нас так везде принято. Или ты инвалид?"

30 января вступил в силу оправдательный приговор Суворову, которого обвиняли в неоднократном получении взяток и попытке мошенничества, так как Государственный суд не принял жалобу прокурора к рассмотрению.

Один из эпизодов, который вменяли Суворову, касался якобы полученного им "отката". Утверждалось, что 4 ноября 2015 года вице-мэр получил от своего друга и однопартийца Кайдо Сирге 250 евро за то, что Суворов ходатайствовал о выделении городом баскетбольному клубу Tartu Titans 3000 евро.

Доказательства этой взятки были очень шаткими и для того, чтобы показать систематическую нечестность Суворова, правоохранители прибегли к имитации преступления.

На арену выходит "имитатор"

В декабре того же года имитатор связался с Суворовым. Он сказал, что руководит в Ида-Вирумаа клубом карате и хочет расширить свою деятельность на Тарту и в рамках этого провести в городе спортивное мероприятие. Попросил у города поддержку. Тогдашний вице-мэр в помощи не отказал.

В феврале 2016 года Тартуский суд дал санкцию на имитацию преступления. Всего между мужчинами произошло 8 встреч, на которых говорили о том, что клубу каратэ нужна помощь. Суворов пытался помощь как мог, позвонил даже в отдел культуры. Но конкретно ходатайством имитатора не заниматься не стал.