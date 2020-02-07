Как агент КаПо уговаривал вице-мэра Тарту принять коньяк: "У нас так везде принято. Или ты инвалид?"

В 2016 году имитатор встретился в очередной раз с Суворовым. Он был снабжен бутылкой коньяка и камерой КаПо. Минут двадцать мужчины говорили на разные темы. В конце встречи так называемый ходатай захотел отблагодарить Суворова коньяком, но вице-мэр отказался. Проситель настаивал, но Суворов ответил, что ему неудобно. В конце концов каратист ушел, а бутылка осталась у Суворова в кабинете.
Суворов позже сказал, что он к коньяку не притрагивался, а поставил в общий барный шкаф горуправы.
В конце октября 2016-го между мужчинами вновь состоялась беседа наедине. Опять на ту же тему. Суворов сказал, что пробить поддержку через бюджет будет трудно, но надежда есть.
В конце встречи проситель снова вытащил бутылку коньяка и сказал: "Хорошо. Ну, на здоровье!" Дальнейший диалог заслуживает отдельного внимания.
- Суворов: "Ну.. не надо".
- Имитатор: "Возьми, пожалуйста"
- Суворов: "Для меня это все очень неудобно".
- Имитатор: "У нас это везде принято. ... Или ты инвалид?"
- Суворов: "Нет...как сказать..."
- Имитатор: "Не пьешь, да?"
- Суворов: "Мммм"
В итоге бутылка осталась в кабинете Суворова, а затем он отнес ее домой. В суде обвиняемый утверждал, что держать коньяк в кабинете было неприлично. Но подчеркнул, что до задержания не сознавал, что речь шла о взятке.
Наступил январь 2017. Просителю из бюджета денег не выделили, и он вновь появился в кабинете вице-мэра. Речь зашла о более масштабных соревнованиях, для организации которых требовалась более значительная сумма. Суворов на сей раз обещать ничего не решился.
Встреча подошла к концу, и имитатор достал квадратную коробку, в которой лежали пять 50-евровых подарочных карт от магазина Sportland. "Нет, ну ребята, это уже лишнее", - сказал Суворов. Проситель пояснил, что это от спонсоров, и коробка осталась в кабинете Суворова.
После встречи Суворов нашел мэра Тарту Урмаса Клааса и рассказал о имевшем место случае. В суде Суворов пояснил, что Клаас посоветовал ему успокоиться и вернуть подарочные карты, когда спортивный активист в следующий раз зайдет в гости.
В конце следующей встречи Суворов достал эти карточки и вернул просителю. Сотрудник КаПо стал протестовать, но Суворов напоследок сказал: "У нас так не принято".
Следующая встреча мужчин состоялась уже в суде.
Что происходит на круизном лайнере, закрытом в Японии на карантин
Защитнице мигрантов и ЛГБТ отрезал голову ее друг Хасан
Доктор Мясников рассказал, кто умирает от коронавируса
СМИ: Курникова и Иглесиас ожидают третьего ребенка