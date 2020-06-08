Кайтселийт: лихулаский стрелок в детстве был активным "орленком", пока не проявился агрессивный характер

"Своим поведение в ту ночь он олицетворял то, каким должен быть член Кайтселийта: внимательным в отношении своей общины и смелым, чтобы остановить нарушение закона", — сообщила рота в некрологе погибшему товарищу. Убитый боец вступил в Кайтселийт только в начале этого года. Командир роты Тоомпеа Ильмар Рааг от имени всей роты выразил соболезнования семье и близким мужчины. Брат убитого мотоциклиста также принят в роту Тоомпеа.

"В интересах точности следует сказать и пару слов о стрелке Микке Таррасте", — продолжается пост. "Он в детстве был активным "орленком" (членом организации Кайтселийта Noored Kotkad ("Молодые орлы") — прим.ред.). Когда он затем стал командиром "орлят", выяснилось, что речь идет о раздражительном и агрессивном мужчине, чья лексика также была неуместна для члена Кайтселийта. Прежние командиры Таллиннской дружины не вспоминают его с радостью. Скажем прямо, что очень быстро его посчитали больше не подходящим для своей должности. Но избавиться от него было совсем не просто, потому что Микк Таррасте использовал различные юридические нюансы, чтобы остановить процесс. Наконец 7 лет назад договорились о компромиссе, что Таррасте сам напишет заявление об уходе, чтобы избежать исключения с дурной славой или увольнения. Его заявление сразу удовлетворили".

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