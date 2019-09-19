К взыву на стройке в Тартумаа привел ряд причин. Первая - небрежность

Место инцидента осмотрели специалисты компании Adven Eesti, которые сообщили, что от магистрального трубопровода к участку на глубине около одного метра подходит соединительный трубопровод с заглушкой, который был поврежден.

"Закрытая заглушкой труба была повреждена, и были видны следы ковша, но не сама заглушка. Вероятно, речь идет о халатном проведении строительных работ, но к печальным последствиям привели несколько ошибок: земляные работы проводились в охраняемой зоне у газопровода без уведомления сетевого предприятия, о повреждении трубы не сообщили, а почувствовав запах газа, информацию не передали Спасательному департаменту или сетевому предприятию", — прокомментировал менеджер по производству и распределению Adven Eesti Райво Мелсас.

Точные причины взрыва установит полиция в ходе проводимого расследования.