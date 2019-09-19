К взыву на стройке в Тартумаа привел ряд причин. Первая - небрежность

Вчера вечером один человек получил травмы при взрыве газа на строительстве дома в селе Хааслава (Тартумаа). Эксперты считают, что взрыв, скорее всего, произошел из-за поврежденного ковшом экскаватора газопровода, но это не единственная причина, которая привела к несчастью, передает rus.err.ee.
Место инцидента осмотрели специалисты компании Adven Eesti, которые сообщили, что от магистрального трубопровода к участку на глубине около одного метра подходит соединительный трубопровод с заглушкой, который был поврежден.
"Закрытая заглушкой труба была повреждена, и были видны следы ковша, но не сама заглушка. Вероятно, речь идет о халатном проведении строительных работ, но к печальным последствиям привели несколько ошибок: земляные работы проводились в охраняемой зоне у газопровода без уведомления сетевого предприятия, о повреждении трубы не сообщили, а почувствовав запах газа, информацию не передали Спасательному департаменту или сетевому предприятию", — прокомментировал менеджер по производству и распределению Adven Eesti Райво Мелсас.
Точные причины взрыва установит полиция в ходе проводимого расследования.
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