К Исламскому центру, а также посольствам Турции и Азербайджана подложили свиные головы

Сегодня во второй половине дня мужчина, личность которого пока не установлена, принес к Исламскому центру Эстонии, а также к посольствам Турции и Азербайджана свиную голову.
Сегодня после обеда в полицию поступили три сообщения о том, что неизвестный мужчина привез под двери Исламского центра Эстонии, а также посольства Турции и Азербайджана свиную голову", — сообщил Delfi оперативный дежурный Пыхьяской префектуры Урмас Туйск.
Полиция активно занимается выяснением всех обстоятельств произошедшего.