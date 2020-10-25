25.10.2020, 19:42

К Исламскому центру, а также посольствам Турции и Азербайджана подложили свиные головы


Рихо Нагель
EST 24
К Исламскому центру, а также посольствам Турции и Азербайджана подложили свиные головы
Raivo Tasso

Сегодня во второй половине дня мужчина, личность которого пока не установлена, принес к Исламскому центру Эстонии, а также к посольствам Турции и Азербайджана свиную голову.

Сегодня после обеда в полицию поступили три сообщения о том, что неизвестный мужчина привез под двери Исламского центра Эстонии, а также посольства Турции и Азербайджана свиную голову", — сообщил Delfi оперативный дежурный Пыхьяской префектуры Урмас Туйск.

Полиция активно занимается выяснением всех обстоятельств произошедшего.

Читайте также: