К гадалке не ходи! Владелец оставил двери открытыми, а ключ в замке — машину угнали

Машина 1990-го года выпуска. Владелец отошел от автомобиля, оставив двери открытыми, а ключи — в замке зажигания.

Пока хозяина не было, кто-то просто сел в машину и уехал.

Регистрационный номер: 069 TDA. Если вы были свидетелем происшествия или видели этот автомобиль, полиция просит позвонить по тел. 112.