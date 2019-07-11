11.07.2019, 15:50
К гадалке не ходи! Владелец оставил двери открытыми, а ключ в замке — машину угнали(2)
В четверг во второй половине дня, около 15 часов, в Элва был угнан красный автомобиль Audi, припаркованный около магазина Konsum.
В четверг во второй половине дня, около 15 часов, в Элва был угнан красный автомобиль Audi, припаркованный около магазина Konsum.
Машина 1990-го года выпуска. Владелец отошел от автомобиля, оставив двери открытыми, а ключи — в замке зажигания.
Пока хозяина не было, кто-то просто сел в машину и уехал.
Регистрационный номер: 069 TDA. Если вы были свидетелем происшествия или видели этот автомобиль, полиция просит позвонить по тел. 112.
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