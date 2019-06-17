17.06.2019, 12:24
Известный соцдем подозревается в покупке сексуальных услуг у 15-летней девочки(3)
Входивший в Социал-демократическую партию почти 29 лет Тыну Интс вышел из партии, так как его подозревают в приобретении сексуальных услуг у несовершеннолетней. Всего под следствием находятся 18 мужчин по всей Эстонии
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