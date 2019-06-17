Известный соцдем подозревается в покупке сексуальных услуг у 15-летнего мальчика rus.delfi.ee EST

Valimisreklaamid Tartus Foto: Hendrik Osula

Входивший в Социал-демократическую партию почти 29 лет Тыну Интс вышел из партии, так как его подозревают в приобретении сексуальных услуг у несовершеннолетнего. Всего под следствием находятся 18 мужчин по всей Эстонии