17.06.2019, 12:24

Известный соцдем подозревается в покупке сексуальных услуг у 15-летнего мальчика

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исправлено!
rus.delfi.ee
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Valimisreklaamid Tartus
Valimisreklaamid TartusFoto: Hendrik Osula

Входивший в Социал-демократическую партию почти 29 лет Тыну Интс вышел из партии, так как его подозревают в приобретении сексуальных услуг у несовершеннолетнего. Всего под следствием находятся 18 мужчин по всей Эстонии

От редакции: Статья исправлена — оказалось, что Интс покупал сексуальные услуги у мальчика.

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