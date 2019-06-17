Известный соцдем подозревается в покупке сексуальных услуг у 15-летнего мальчика

От редакции: в первоначальной версии статьи мы писали, что жертва — девочка. Это не соответствует действительности, жертва — мальчик.

Причиной выхода из партии, по словам Интса, стало "одно глубоко личное дело". Он объяснил свой уход депрессией и возросшим объемом работы.

По словам генерального секретаря партии Раннара Васильева, Интс также объяснил выход из партии личной проблемой.

Когда Ekspress спросил, попадал ли Интс в последнее время в сферу интересов полиции, опытный политик признался, что попадал.

Интс попался полиции с покупкой секс-услуг у несовершеннолетнего. По утверждению Интса, это вводящая в заблуждение информация. В то же время на уточняющий вопрос, связано ли дело с сексуальным преступлением, он сказал, что "не может комментировать дело". Он объяснил молчание обстоятельством, что "передо мной документ, который предназначен для внутриведомственного использования до 2094 года".

В Эстонии секс разрешен с 14 лет. Но покупка секс-услуг у лиц младше 18 лет наказуема в уголовном порядке. За это можно получить тюремное заключение сроком до трех лет. По данным Ekspress, в данном преступлении жертва — 15-летний молодой человек.

По словам пресс-секретаря Пыхьяской прокуратуры Каарела Калласа, на прошлой неделе по всей Эстонии задержали 18 мужчин, которых подозревают в покупке секс-услуг у несовершеннолетних в течение последних двух лет. Секс-услуги продавали через интернет, и преступления совершались в разных местах. "Сейчас уголовное производство на очень ранней стадии и больше информации дать невозможно", — сказал Каллас.