Известный литератор обвиняет военных во взрыве туалета. Хельме пообещал разобраться

"Исполняется 7 месяцев, как в моем домашнем дворе профессионалы устроили взрыв. До сих пор я молчала, потому что верила, что мое государство меня защищает", — написала Райтар в своей страничке в Facebook.

"Теперь ясно, что я вновь оказалась в противостоянии с системой, которая хочет лишь замалчивать свои ошибки, и ради этого нападает на неудобного пострадавшего, который начинает чего-то требовать — кто должен за подобные неподобающие для невоюющей страны ЕС действия ответить!" — добавляет оставшаяся без сортира писательница.

По ее словам, речь, без сомнения, идет о взрыве, потому что находившийся в нужнике рукомойник нашли в 60 метрах в перелеске. По мнению женщины, бомба была заложена профессионально и была относительно мощной, поэтому литератор и считает, что за взрывом стоят военные, которые проводили поблизости учения.

Силы обороны отрицают свою причастность и полагают, что Райтар вымогает у них деньги.