Известный литератор обвиняет военных во взрыве туалета. Хельме пообещал разобраться(12)
Журналист и известный литератор Инга Райтар обратилась в программу ЭТВ "Pealtnägija", утверждая, что ее уличный туалет взорвали военнослужащие.
Журналист и известный литератор Инга Райтар обратилась в программу ЭТВ "Pealtnägija", утверждая, что ее уличный туалет взорвали военнослужащие.
"Исполняется 7 месяцев, как в моем домашнем дворе профессионалы устроили взрыв. До сих пор я молчала, потому что верила, что мое государство меня защищает", — написала Райтар в своей страничке в Facebook.
"Теперь ясно, что я вновь оказалась в противостоянии с системой, которая хочет лишь замалчивать свои ошибки, и ради этого нападает на неудобного пострадавшего, который начинает чего-то требовать — кто должен за подобные неподобающие для невоюющей страны ЕС действия ответить!" — добавляет оставшаяся без сортира писательница.
По ее словам, речь, без сомнения, идет о взрыве, потому что находившийся в нужнике рукомойник нашли в 60 метрах в перелеске. По мнению женщины, бомба была заложена профессионально и была относительно мощной, поэтому литератор и считает, что за взрывом стоят военные, которые проводили поблизости учения.
Силы обороны отрицают свою причастность и полагают, что Райтар вымогает у них деньги.
Министр внутренних дел Март Хельме заявил вчера Delfi после пресс-конференции правительства, что случай с отхожим местом Инги Райтар станет на следующей неделе темой обсуждения на совещании руководителей подразделений МВД и КаПо.
Хельме сообщил, что не был в курсе взрыва в сортире Райтар. "Вчера было собрание руководителей входящих в структуру (МВД — ред.) подразделений, там этого вопроса не касались", — сказал Хельме и добавил, что в следующую среду, когда состоится аналогичное совещание, будет возможность поинтересоваться у полиции и КаПо, насколько далеко они продвинулись в расследовании.
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