Известный инструктор, в которого стреляла жена, идет на поправку

"Благодарим всех, кто беспокоится о Мартине и предлагает свою помочь. На настоящий момент есть основания для осторожного оптимизма: Мартин разговаривает и ходит, с головой у него все в порядке, но на то, чтобы полностью выздороветь, уйдет время”, — написал в соцсетях Мартин Баховски, брат Эркки Баховски.

Полиция задержала на месте происшествия 44-летнюю нетрезвую супругу пострадавшего, которую полиция подозревает в совершении преступления. В среду она была арестована.

Старший прокурор Пыхьяской префектуры Катрин Паэсоо пояснила, что человек, который употребляет алкоголь и во владении которого находится оружие, может быть непредсказуем иопасен.

"Поэтому посчитала необходимым ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемого. Суд, оценив собранные доказательства, счел это обоснованным, и женщина взята под стражу на время предварительного следствия", — сообщила Паэсоо.

Как сказала руководящая следствием Паэсоо, ранее несудимая женщина признана подозреваемой в покушении на убийство.

"Идут первичные следственные мероприятия, чтобы собрать информацию для принятия решения об аресте женщины. На данный момент известно, что супруги имели оружие на законных основаниях. Сейчас устанавливается, из какого оружия стреляли и было ли в доме нелегальное оружие или патроны", — сказала прокурор.