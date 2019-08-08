Известный эстонский криминальный авторитет и члены его ОПГ предстанут перед судом

По словам госпрокурора Кати Рейтсак, обвиняемый Геннадий (65) уже с 90-х годов занимал авторитетную позицию в преступном мире. В ходе уголовного производства было установлено, что он как минимум в 2013 году организовал преступную группировку, целью которой было совершение наркопрестулений и преступлений против имущества, а также ”крышевание” находившихся ”под защитой” группировки людей и коммерческих объединений. Входящие в группировку лица совершили множество преступлений против личности, занимались вымогательством и мошенничеством. У группировки имелся и общаг, который обеспечивал ее членам защиту и поддержку.

”Полиция постоянно следит за преступным миром и происходящим там. Мы ежедневно прилагаем усилия во имя того, чтобы подобные группировки не нарушали безопасность людей и государства”, — отметил в свою очередь руководитель службы по борьбе с организованной преступностью Центральной криминальной полиции Аго Лейс. Он подчеркнул, что преступным группировкам не следует питать иллюзий, будто в Эстонии они смогут спокойно вести свою деятельность.

Геннадий обвиняется в создании преступной группировки, управлении и вербовке ее членов. Степан (36), Вадим (60), Лембит (60), Анатолий (32), Эдуард (28), Роберт (26), Кирилл (25), Никита (23), Валентин (26), Сергей (46) и Владимир (29) обвиняются в участии в ОПГ. Также некоторым из них предъявлены обвинения в вымогательстве, мошенничестве, частной слежке, ненадлежащем физическом обращении. Николай (62) и Марго (40) в ОПГ не входили, но Николаю были предъявлены обвинения в вымогательства и частной слежке, а Марго — в мошенничестве.

В ходе уголовного дела было конфисковано имущества на более чем 490 000 евро.