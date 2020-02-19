Издание: эстонские преступники арендуют с помощью "танкистов" квартиры для криминальной деятельности

По данным издания, эстонцы получают обманным путем финские коды личности, данные банковских счетов и коды интернет-банка и передают их в распоряжение преступников, после чего покидают Финляндию.

Преступники знают, какая фирма передает ключи новым жильцам, и завладевает ими на основании доверенности от ”танкистов”. Контрмеры в виде отказа от передачи ключей на основании доверенности или требования залоговых денег немного исправили ситуацию, но явление в целом искоренить не удалось.

”На настоящий момент ситуация по-прежнему такова, что из-за сотен ”арендаторов-фантомов” в официальных регистрах указаны ложные данные и возникает ситуация, потворствующая уголовной деятельности”, — сказал комиссар по уголовным делам Ханно Кортелайнен.

Так, некоторое время назад полиция выявила в Хельсинки квартиру, в которой было зарегистрировано три человека. Ни у одного из них не было договора об аренде. Договор был заключен на имя четвертого человека. ”Полиция, держатель народного регистра и владелец квартиры знали, что в квартире в криминальных целых находятся люди, создающие в официальных регистрах ложные отметки, но никто не может ничего поделать”, — отметил Кортелайнен.