19.02.2020, 09:10

Издание: эстонские преступники арендуют с помощью "танкистов" квартиры для криминальной деятельности


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Издание: эстонские преступники арендуют с помощью "танкистов" квартиры для криминальной деятельности
Foto: Annika Haas

В Финляндии занимающиеся сдачей в аренду лица испытывают проблемы с деятельностью профессиональных преступников из Эстонии. По сообщению финской полиции, схема следующая: преступники при помощи танкистов берут в аренду квартиры и сдают их еще раз для использования в криминальных целях или хранения наркотиков, сообщает Yle Uutiset.

По данным издания, эстонцы получают обманным путем финские коды личности, данные банковских счетов и коды интернет-банка и передают их в распоряжение преступников, после чего покидают Финляндию.

Преступники знают, какая фирма передает ключи новым жильцам, и завладевает ими на основании доверенности от ”танкистов”. Контрмеры в виде отказа от передачи ключей на основании доверенности или требования залоговых денег немного исправили ситуацию, но явление в целом искоренить не удалось.

”На настоящий момент ситуация по-прежнему такова, что из-за сотен ”арендаторов-фантомов” в официальных регистрах указаны ложные данные и возникает ситуация, потворствующая уголовной деятельности”, — сказал комиссар по уголовным делам Ханно Кортелайнен.

Так, некоторое время назад полиция выявила в Хельсинки квартиру, в которой было зарегистрировано три человека. Ни у одного из них не было договора об аренде. Договор был заключен на имя четвертого человека. ”Полиция, держатель народного регистра и владелец квартиры знали, что в квартире в криминальных целых находятся люди, создающие в официальных регистрах ложные отметки, но никто не может ничего поделать”, — отметил Кортелайнен.

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