Избивал, насиловал, выколол глаза. В Эстонии стало на одного пожизненно осужденного больше

По данным следствия, 12 ноября 2017 года в 18:30 Нурм напал в находящемся в районе Таллиннского ипподрома перелеске на женщину, после чего затащил ее в глубь леса, избил, отобрал у нее мобильный телефон, документы и банковскую карту, изнасиловал и сбежал, передает rus.err.ee.

Ночью 13 ноября 2017 года он напал на другую женщину возле гаражей в Копли, но благодаря вмешательству мужчины, услышавшего крики о помощи, довести до конца преступление он не сумел, поспешив скрыться с места происшествия.

15 ноября 2017 года Нурм пришел в гости к своему знакомому и отобрал у него банковскую карту, а затем убил его особо жестоким образом, неоднократно нанеся жертве удары ножом в спину, живот и шею. Помимо этого он выколол потерпевшему оба глаза.