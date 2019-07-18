Избивал, насиловал, выколол глаза. В Эстонии стало на одного пожизненно осужденного больше(24)
В Эстонии вступило в законную силу судебное решение, по которому 40-летний Энрико Нурм был признан виновным в изнасиловании двух женщин и жестоком убийстве и приговорен к пожизненному тюремному заключению, став таким образом 41-м преступником, приговоренным в стране к пожизненному заключению.
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