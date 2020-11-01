Избежавший смертной казни Олег Пятницкий может выйти на свободу по УДО
На следующей неделе Тартуский уездный суд рассмотрит возможность досрочного освобождения из тюрьмы приговоренного к пожизненному заключению за убийства и другие тяжкие преступления Олега Пятницкого (61), которому в конце прошлого года отказала в помиловании президент Керсти Кальюлайд.
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