Избежавший смертной казни Олег Пятницкий может выйти на свободу по УДО

На следующей неделе Тартуский уездный суд рассмотрит возможность досрочного освобождения из тюрьмы приговоренного к пожизненному заключению за убийства и другие тяжкие преступления Олега Пятницкого (61), которому в конце прошлого года отказала в помиловании президент Керсти Кальюлайд.
К настоящему времени Олег Пятницкий провел за решеткой 37 лет, а согласно законодательству, приговоренного к пожизненному заключению можно освободить, если он отсидел не менее 30 лет, пишет RusERR.
Прежде судебная система Эстонии Пятницкому в условно-досрочном освобождении отказывала. Последний раз это произошло в 2019 году. В декабре того же года Олегу Пятницкому отказала в помиловании президент Эстонии Керсти Кальюлайд.
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