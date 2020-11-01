Избежавший смертной казни Олег Пятницкий может выйти на свободу по УДО

К настоящему времени Олег Пятницкий провел за решеткой 37 лет, а согласно законодательству, приговоренного к пожизненному заключению можно освободить, если он отсидел не менее 30 лет, пишет RusERR.

Прежде судебная система Эстонии Пятницкому в условно-досрочном освобождении отказывала. Последний раз это произошло в 2019 году. В декабре того же года Олегу Пятницкому отказала в помиловании президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

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