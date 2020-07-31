Из-за телефонных мошенников некоторые жители Нарвы лишились практически всех своих банковских сбережений

Мошенники убеждают жертву, что они звонят из банка, чтобы помочь клиенту не лишиться денег — якобы надо срочно заблокировать подозрительные переводы и для этого немедленно требуются данные банковской карточки человека.

”За подобного рода звонками стоит злой умысел снять деньги со счетов доверчивых жертв. Банк никогда не просит по телефону или через SMS передать данные банковской карточки, а также не просит озвучивать или вводить пароли Smart-ID, чтобы провести или остановить любые денежные операции”, говорит следователь Нарвского отделения полиции Виталий Кондратьев.

По словам Кондратьева, волна мошенничеств, к сожалению, не обошла стороной и жителей Ида-Вирумаа — преступники сумели получить доступ к банковским счетам многих идавирусцев, и в частности — к виртуальным кошелькам нарвитян. Таким образом, некоторые жители Нарвы лишились практически всех своих банковских сбережений. Например, подобные преступления были зарегистрированы 28 и 29 июля, из-за которых жители Нарвы лишились 818 и 1650 евро соответственно. 30 июля и вовсе было зарегистрировано три аналогичных случая мошенничества, в результате которого потерпевшие лишились 1390, 2600 и 5700 евро.

По словам Виталия Кондратьева, мошенников не останавливает возраст и материальное положение жертв. ”У интернет-мошенников нет моральных принципов — для них ничего не стоит обокрасть пенсионера или обобрать жертву, так сказать, до нитки, не оставив на счету человека ни цента. Именно поэтому, во имя сохранения своих денег, очень важно быть бдительным и информировать своих знакомых, друзей, родителей, бабушек и дедушек о том, что по телефону нельзя говорить данные своей банковской карточки и пароли от идентифицирующих приложений, таких как Smart-ID, Mobiil-ID и тому подобных приложений”, — объяснил старший инспектор Кондратьев.

Для предотвращения новых случаев мошенничества, Нарвское отделение полиции напоминает, что работники банков никогда не спрашивают у клиентов по телефону данные их счетов и номера банковских карт, поэтому эти данные нельзя никому сообщать. Также стоит иметь в виду, что PIN-коды в приложении Smart-ID можно вводить только при совершении денежных операций лично вами. Полиция настоятельно рекомендует поделиться этой новостью с членами своей семьи и знакомыми.