25.11.2020, 07:14

Из-за скользкой дороги автомобиль с прицепом вылетел в кювет

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Viljandimaal paiskus auto kraavi katuse peale
Foto on illlustreerivFoto: Kenno Soo

Вчера в Валгамаа автомобиль с прицепом вылетел в кювет.

В 7:51 в волости Валга на 216 км шоссе Йыхви-Тарту-Валга произошла авария. По предварительным данным, 44-летний мужчина на легковом автомобиле Ford Ranger с прицепом из-за скользкой дороги потерял контроль над транспортным средством и съехал в кювет.

Прибывшие на место медики доставили мужчину в Валгаскую больницу.

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