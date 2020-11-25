Из-за скользкой дороги автомобиль с прицепом вылетел в кювет

Вчера в Валгамаа автомобиль с прицепом вылетел в кювет.
В 7:51 в волости Валга на 216 км шоссе Йыхви-Тарту-Валга произошла авария. По предварительным данным, 44-летний мужчина на легковом автомобиле Ford Ranger с прицепом из-за скользкой дороги потерял контроль над транспортным средством и съехал в кювет.
Прибывшие на место медики доставили мужчину в Валгаскую больницу.
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