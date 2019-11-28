Из-за скользких дорог в Эстонии за день пострадали три велосипедиста

В 09:35 на перекрестке Ряхни и Суур-Вески в Пярну 38-летняя женщина на велосипеде при совершении поворота направо не справилась с управлением и упала. Женщину доставили в Пярнускую больницу.

В 14:07 на Сагумыйза теэ в Пярну 69-летняя женщина на велосипеде из-за скользкой дороги упала и также оказалась в больнице.

В 15:19 на перекрестке Вахема теэ и Суур-Кааре теэ в Виймси 63-летняя женщина из-за погодных условий не справилась с управлением велосипеда и упала. Женщину доставили в Ида-Талиннскую центральную больницу.