Из-за скользких дорог в Эстонии за день пострадали три велосипедиста
За вчерашний день в Эстонии произошло три аварии, в которых из-за скользкой дороги пострадали велосипедисты.
За вчерашний день в Эстонии произошло три аварии, в которых из-за скользкой дороги пострадали велосипедисты.
В 09:35 на перекрестке Ряхни и Суур-Вески в Пярну 38-летняя женщина на велосипеде при совершении поворота направо не справилась с управлением и упала. Женщину доставили в Пярнускую больницу.
В 14:07 на Сагумыйза теэ в Пярну 69-летняя женщина на велосипеде из-за скользкой дороги упала и также оказалась в больнице.
В 15:19 на перекрестке Вахема теэ и Суур-Кааре теэ в Виймси 63-летняя женщина из-за погодных условий не справилась с управлением велосипеда и упала. Женщину доставили в Ида-Талиннскую центральную больницу.
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