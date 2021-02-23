Из-за скользких дорог поступило уже 100 сообщений о ДТП. Избегайте обгонов и держите дистанцию!
Сегодня с 11 до 13 часов на номер 112 было получено в Пыхьяской префектуре 62 сообщения о ДТП, Идаской — 4, Лыунаской — 17 и Ляэнеской — 17 ДПТ.
Сегодня с 11 до 13 часов на номер 112 было получено в Пыхьяской префектуре 62 сообщения о ДТП, Идаской — 4, Лыунаской — 17 и Ляэнеской — 17 ДПТ.
Большинство из них ДТП без пострадавших, но:
Оперативный руководитель Лыунаской префектуры Оттомар Вирк:
"Сегодня до полудня в Южной Эстонии из-за возникшей вследствие ледяного дождя гололедицы участились ДТП, из них большинство были выездами с дороги и наезды сзади.
Аварии участились в Тартумаа и Вильяндимаа, сообщения были и из других уездов. Например, в Йыгевамаа и Вырумаа грузовые автомобили выехал в кювет, в Валга автомобиль въехал в забор, в Тырва столкнулись грузовик и легковой автомобиль. К счастью, большинство аварий, кроме ДТП в Тарту на ул. Туру, обошлись только материальным ущербом.
На месте ДТП полицейские видели, что хотя в большинстве своем на попавших в ДТП транспортных средствах была зимняя резина, водители не учитывали при езде дорожные условия. Погода в ближайшие часы заметно не улучшится, поэтому сейчас крайне важно выбирать при езде стиль вождения, соответствующий погодным и дорожным условиям, держать дистанцию, уменьшить скорость".
Руководитель Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Ханнес Кулламяэ:
"Ледяной дождь и сложные дорожные условия усложнили движение как в Таллинне, так и на дорогой за городом. Были сообщения и о падениях велосипедистов и пешеходов, поэтому крайнюю осторожность надо сейчас соблюдать всем.
Просим водителей ехать медленнее и спокойнее, избегая обгонов и держа дистанцию. Просим воздержаться от поездок, которые сейчас не являются неотложными, до улучшения дорожных и погодных условий. Если отложить поездку невозможно, надо учесть, что сейчас тормозной путь будет в 3-4 раза длиннее по сравнению с сухим асфальтом".
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Умирающий от COVID мужчина шокировал родных последними словами
Шварценеггер прокомментировал смерть Юрия Власова
«За женскую сборную СССР выставляли мужчин. Мы-то знали»
Ученые поняли, как COVID-19 попадает в организм