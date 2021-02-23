Из-за скользких дорог поступило уже 100 сообщений о ДТП. Избегайте обгонов и держите дистанцию!

Большинство из них ДТП без пострадавших, но:

в 11.10 в тоннеле Юлемисте ДТП с четырьмя автомобилями, по предварительной информации один человек доставлен в больницу.

в 11.19 в Палдиски на ул. Раэ столкнулись два автомобиля, Toyota и SEAT. Скорая доставила в больницу для проверки здоровья 4-летнего мальчика, 31-летнюю и 22-летнюю женщин.

в 11.38 в Тарту на ул. Туру произошло ДТП, по предварительной информации, столкнулись ехавший по главной дороге SEAT и въехавший в него со второстепенной дороги Mercedes-Benz. 49-летнюю женщину, управлявшую SEAT, скорая доставила в больницу.



Оперативный руководитель Лыунаской префектуры Оттомар Вирк:

"Сегодня до полудня в Южной Эстонии из-за возникшей вследствие ледяного дождя гололедицы участились ДТП, из них большинство были выездами с дороги и наезды сзади.

Аварии участились в Тартумаа и Вильяндимаа, сообщения были и из других уездов. Например, в Йыгевамаа и Вырумаа грузовые автомобили выехал в кювет, в Валга автомобиль въехал в забор, в Тырва столкнулись грузовик и легковой автомобиль. К счастью, большинство аварий, кроме ДТП в Тарту на ул. Туру, обошлись только материальным ущербом.

На месте ДТП полицейские видели, что хотя в большинстве своем на попавших в ДТП транспортных средствах была зимняя резина, водители не учитывали при езде дорожные условия. Погода в ближайшие часы заметно не улучшится, поэтому сейчас крайне важно выбирать при езде стиль вождения, соответствующий погодным и дорожным условиям, держать дистанцию, уменьшить скорость".

Руководитель Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Ханнес Кулламяэ:

"Ледяной дождь и сложные дорожные условия усложнили движение как в Таллинне, так и на дорогой за городом. Были сообщения и о падениях велосипедистов и пешеходов, поэтому крайнюю осторожность надо сейчас соблюдать всем.

Просим водителей ехать медленнее и спокойнее, избегая обгонов и держа дистанцию. Просим воздержаться от поездок, которые сейчас не являются неотложными, до улучшения дорожных и погодных условий. Если отложить поездку невозможно, надо учесть, что сейчас тормозной путь будет в 3-4 раза длиннее по сравнению с сухим асфальтом".