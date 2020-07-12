Из-за шторма до сих пор остаются без электричества 10 000 домохозяйств

К сегодняшнему утру еще остаются без электричества примерно треть из них. Электричества еще нет у 10 036 домохозяйств.

Утром в половину девятого в Рапламаа было без электричества 2456 домохозяйств, в Йыгевамаа — 2178, в Пярнумаа — 1988, в Тартумаа — 1287, в Ярвамаа — не более 800, в Вильяндимаа — 218, в Ляэне- и Ида-Вирумаа — более 400, в Харьюмаа — 131, на Сааремаа — 92, в Пылвамаа и Вырумаа — всего 2.