12.07.2020, 09:10
Из-за шторма до сих пор остаются без электричества 10 000 домохозяйств
Бушевавший вчера и в Эстонии шторм оставил без электричества множество домохозяйств. В кульминационный момент электричества не было у более 34 000 домохозяйств.
Бушевавший вчера и в Эстонии шторм оставил без электричества множество домохозяйств. В кульминационный момент электричества не было у более 34 000 домохозяйств.
К сегодняшнему утру еще остаются без электричества примерно треть из них. Электричества еще нет у 10 036 домохозяйств.
Утром в половину девятого в Рапламаа было без электричества 2456 домохозяйств, в Йыгевамаа — 2178, в Пярнумаа — 1988, в Тартумаа — 1287, в Ярвамаа — не более 800, в Вильяндимаа — 218, в Ляэне- и Ида-Вирумаа — более 400, в Харьюмаа — 131, на Сааремаа — 92, в Пылвамаа и Вырумаа — всего 2.
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