Из-за шторма до сих пор остаются без электричества 10 000 домохозяйств

Бушевавший вчера и в Эстонии шторм оставил без электричества множество домохозяйств. В кульминационный момент электричества не было у более 34 000 домохозяйств.
К сегодняшнему утру еще остаются без электричества примерно треть из них. Электричества еще нет у 10 036 домохозяйств.
Утром в половину девятого в Рапламаа было без электричества 2456 домохозяйств, в Йыгевамаа — 2178, в Пярнумаа — 1988, в Тартумаа — 1287, в Ярвамаа — не более 800, в Вильяндимаа — 218, в Ляэне- и Ида-Вирумаа — более 400, в Харьюмаа — 131, на Сааремаа — 92, в Пылвамаа и Вырумаа — всего 2.
Не за горами. Голикова предложила вновь запустить рейсы 15 июля
Семнадцать ножевых: трагедия лучшей фигуристки-одиночницы СССР
Он сделал потайное окно в полу кухни. Гениальность идеи поразила
О чем говорил друг с женой Норкина за несколько дней до её смерти