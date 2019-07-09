Из-за резкого торможения пассажирка автобуса оказалась в больнице

Вчера в 21:30 на Таммсааре теэ в Таллинне произошел инцидент: 58-летний водитель автобуса MAN Lions City из-за неожиданно остановившегося впереди легкового автомобиля резко затормозил, в результате чего в салоне упала 59-летняя пассажирка.
Вчера в 21:30 на Таммсааре теэ в Таллинне произошел инцидент: 58-летний водитель автобуса MAN Lions City из-за неожиданно остановившегося впереди легкового автомобиля резко затормозил, в результате чего в салоне упала 59-летняя пассажирка.
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