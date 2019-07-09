09.07.2019, 08:38

Из-за резкого торможения пассажирка автобуса оказалась в больнице

 (9)
rus.delfi.ee
EST 10
Из-за резкого торможения пассажирка автобуса оказалась в больнице
Ekspress Meedia

Вчера в 21:30 на Таммсааре теэ в Таллинне произошел инцидент: 58-летний водитель автобуса MAN Lions City из-за неожиданно остановившегося впереди легкового автомобиля резко затормозил, в результате чего в салоне упала 59-летняя пассажирка.

Женщине понадобилась медицинская помощь и ее доставили в больницу.

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