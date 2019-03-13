Из-за пожара в производственном здании в Ласнамяэ пришлось эвакуировать 130 человек

Центр тревоги получил сообщение о возгорании в 12:54, и пожар ликвидировали в 13:13. Затем проветрили помещения.

Из заполненного дымом здания самостоятельно вышли 130 человек, которых пустили обратно в здание в 14:00.

Скорая помощь осмотрела на месте одного человека, который в госпитализации не нуждался.