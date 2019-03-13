13.03.2019, 08:30
Из-за пожара в производственном здании в Ласнамяэ пришлось эвакуировать 130 человек
Вчера в полдень из производственного здания в столичном районе Ласнамяэ пришлось эвакуировать 130 человек, потому что на кухне в одном из цехов загорелось масло во фритюрнице.
Центр тревоги получил сообщение о возгорании в 12:54, и пожар ликвидировали в 13:13. Затем проветрили помещения.
Из заполненного дымом здания самостоятельно вышли 130 человек, которых пустили обратно в здание в 14:00.
Скорая помощь осмотрела на месте одного человека, который в госпитализации не нуждался.