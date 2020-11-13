Из-за неисправности чайника загорелась квартира: подростка и двух собак спас датчик

На кухне квартиры в районе плиты загорелись шкаф и стена. Пожарные быстро потушили очаг возгорания, пожар не успел распространиться по квартире. Из жилого помещения спасли также двух собак.

По мнению экспертов Лыунаского спасательного центра, причиной пожара стала неисправность электрического чайника, который стоял на шкафу.

Подростку нашли обувь и отправили на медицинский осмотр. Оплавившийся датчик заменили на новый.

Еще один пожар на кухне произошел вчера в Выхма (Вильяндимаа), где также о пожаре оповестил датчик задымления. Причем на дым среагировал датчик у соседей. Как выяснилось, на кухне в одной из квартир дома на улице Калеви на сковородке подгорела пища (см. фото ниже).

Фото: Спасательный департамент

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