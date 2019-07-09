09.07.2019, 07:11

Из-за ехавшего по встречке авто женщина была вынуждена вылететь в кювет: трое в больнице

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rus.delfi.ee
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Kiirabi
KiirabiFoto: Tanel Meos

Вчера около 10:45 на 46 км шоссе Хелтермаа-Кярдла-Луйдья в Хийумаа произошла авария. По предварительным данным, 42-летняя женщина на автомобиле Audi A6Avant была вынуждена съехать с дороги, чтобы избежать столкновения с ехавшим по ее полосе навстречу ей автомобилем.

Владельца последнего установить пока не удалось.

Водитель Audi A6 и две находившиеся в машине девочки — 14 и 6 лет — получили травмы и были доставлены в больницу.

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