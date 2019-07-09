Из-за ехавшего по встречке авто женщина была вынуждена вылететь в кювет: трое в больнице

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Kiirabi Foto: Tanel Meos

Вчера около 10:45 на 46 км шоссе Хелтермаа-Кярдла-Луйдья в Хийумаа произошла авария. По предварительным данным, 42-летняя женщина на автомобиле Audi A6Avant была вынуждена съехать с дороги, чтобы избежать столкновения с ехавшим по ее полосе навстречу ей автомобилем.